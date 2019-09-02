Сотрудники филармонии до смерти забили пианиста в Москве

В Москве погиб пианист и организатор концертов Национального филармонического оркестра (НФО) Никита Куклин. По подозрению в причастности к его смерти задержаны сотрудник филармонии по имени Илья и его друг, также работающий в музыкальной сфере. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, подозреваемые в ночь на 31 августа распивали спиртные напитки — вначале в парке, а затем в однокомнатной квартире Ильи. Вместе с ними там находилась четырехлетняя дочь хозяина квартиры. Около двух часов ночи в гости к музыкантам пришел Никита Куклин.

В какой-то момент отец Ильи, живущий по соседству, услышал ругань в жилище сына и забрал внучку к себе. Утром Илья позвал отца и показал тело гостя. По словам подозреваемого, Куклин впал в состояние сильного алкогольного опьянения и стал кидаться вещами, едва не попав в дочь Ильи.

Сам хозяин квартиры вместе с другом попытались успокоить гостя и звонили другу Куклина, чтобы тот забрал его, а после стали бороться с пианистом. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть Куклина и зафиксировали гематомы на его лице и руках.

Подозреваемых задержали на следующий день. Они утверждают, что не избивали потерпевшего, а причиной его смерти стала передозировка алкоголя. По факту произошедшего Следственный комитет России (СКР) начал проверку.

15 ноября 2018 года сообщалось, что русский поэт Иван Жданов попал в больницу с ножевым ранением. По данным СМИ, Жданов распивал спиртное со своим коллегой, литературоведом и поэтом Виктором Куллэ. Между литераторами вспыхнул конфликт, в результате которого Жданов получил ранение.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru