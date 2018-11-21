Номинанту российской премии «Поэт года» дали 19 лет за каннибализм

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Валдая (Новгородская область) Дмитрия Лучина. Его признали виновным в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает Novgorod.ru.

Мужчину, который в 2016 году номинировался на национальную премию «Поэт года», приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, Лучина обязали выплатить сыну своей жертвы 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

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О преступлении Лучина стало известно в ноябре 2017 года. По данным следствия, поэт, которому тогда было 22 года, познакомился с 45-летней женщиной в соцсети. В ночь на 8 марта они встретились в доме погибшей в Валдае. Вспыхнула ссора, молодой человек несколько раз ударил спутницу по голове. Потерпевшая скончалась. Мужчину задержали через несколько часов, он во всем сознался.

Позже следователи выяснили, что Лучин разбил голову жертвы киянкой, отрезал кусочки мозга и ел их, запивая кровью.

Издание добавляет, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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