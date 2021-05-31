Названа причина убийства жены и дочерей главой семьи в Подмосковье

42-летний глава семьи убил жену и двух дочерей в подмосковном Щелково на фоне конфликтов из-за его долгов, сообщил причину расправы ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи изучают переписку в телефонах погибших. Оперативное видео с места преступления опубликовало управление Следственного комитета России по Московской области на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как сотрудник СКР обследует комнату в поисках следов преступления.

Ранее 31 мая стало известно, что в запертой квартире были обнаружены тела 40-летней женщины и двух девочек 11 и 17 лет с множественными ножевыми ранениями, а также мужчины без видимых повреждений, рядом с которым лежала пустая бутылка из-под уксуса. ЧП произошло примерно месяц назад, но известно о нем стало лишь в тот же день, когда соседи почувствовали неприятный запах и вызвали полицию.

Правоохранители установили, что мужчина убил семью и покончил с собой. Он работал начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании. Возбуждено уголовное дело.