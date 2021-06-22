Сотрудники детского лагеря рассказали о подозреваемой в убийстве вожатой

Вожатая детского оздоровительного лагеря в Подмосковье Александра Осипова, задержанная после убийства своей коллеги Аллы Филатовой, была спокойной и не имела проблем с алкоголем. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомых девушки.

По словам подруги Осиповой, девушка училась на пятом курсе физико-математического факультета Московского государственного областного университета. «Умнейшая девочка, сама поступила на факультет», — рассказала собеседница издания. Произошедшее стало для нее шоком. «С алкоголем у нее не было никаких проблем», — уверяет подруга задержанной.

Положительно об обеих вожатых отозвались и сотрудники детского лагеря. Там отметили, что девушки никогда не ссорились и были спокойными. Погибшая Филатова любила работать с детьми и хотела связать жизнь с педагогикой.

Ранее Александра Осипова призналась, что не хотела совершать преступление и не помнит момент убийства. Увидев раненую Филатову, она сама вызвала пострадавшей скорую, после чего позвонила матери и во всем призналась.

22 июня в комнате вожатых в детском лагере было обнаружено тело 20-летней Аллы Филатовой с тремя ножевыми ранениями груди. Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, около часа ночи девушки распивали алкоголь в своей комнате, после чего поссорились и старшая вожатая схватилась за нож. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.