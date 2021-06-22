Мать подозреваемой в убийстве вожатой рассказала о проблемах дочери

Мать вожатой детского оздоровительного лагеря в Подмосковье Александры Осиповой, задержанной после убийства своей коллеги Аллы Филатовой, сообщила о проблемах дочери. Рассказ женщины во вторник, 22 июня, публикует РЕН ТВ.

По словам матери подозреваемой, опасаясь отчисления из университета, где она училась на педагога по информатике, девушка поехала на практику в лагерь. Там ей было некомфортно — ее периодически доводили до слез. Отношения в коллективе не складывались, дети не слушались. Она жаловалась матери, что в лагерь привозят водку. Осипова часто нервничала и регулярно пила успокоительные препараты перед сложными экзаменами.

Мать подозреваемой рассказала, что в ночь убийства дочь позвонила ей и все рассказала.

Ранее 22 июня сообщалось, что задержанная за убийство Александра Осипова не имела проблем с алкоголем. По словам друзей, она любила работать с детьми и хотела связать жизнь с педагогикой.

22 июня в детском лагере Пушкинского городского округа в комнате вожатых было обнаружено тело 20-летней девушки с тремя ножевыми ранениями груди. По подозрению в убийстве задержали 21-летнюю коллегу потерпевшей. Обе девушки проходили в лагере студенческую практику. Возможной причиной убийства стал спор о том, кто из них лучший вожатый.

Александру Осипову задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.