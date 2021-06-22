Допрос подозреваемой в убийстве вожатой детского лагеря попал на видео

Допрос вожатой детского оздоровительного лагеря в Подмосковье Александры Осиповой, подозреваемой в убийстве своей коллеги Аллы Филатовой, попал на видео. Ролик в своем Youtube-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На видеозаписи девушка в сопровождении конвоиров прошла в кабинет, где рассказала сотруднику СКР о случившемся. По словам подозреваемой, вожатые проводили одного из воспитанников лагеря на дискотеку. На обратном пути между ними возник спор. Филатова якобы сказала Осиповой, что никто в лагере не хочет с ней общаться, в том числе и она. Подозреваемая призналась, что после этого «начала нервничать и взяла нож».

22 июня в детском лагере Пушкинского городского округа в комнате вожатых было обнаружено тело 20-летней девушки с тремя ножевыми ранениями груди. По подозрению в убийстве задержали 21-летнюю коллегу потерпевшей. Обе девушки проходили в лагере студенческую практику. Возможной причиной убийства стал спор о том, кто из них лучший вожатый.