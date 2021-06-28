Россиянин расстрелял семью после отказа бывшей жены вернуться к нему

В Пермском крае местный житель расстрелял бывшую супругу, ее сестру и мужа на глазах у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Супруги с 11-летней дочерью отдыхали на берегу реки. Позже к ним присоединилась сестра женщины — завуч школы в поселке Бисер Пермского края. Через некоторое время на пикник подъехал бывший муж — 57-летний предприниматель, владеющий несколькими продуктовыми магазинами. Мужчина начал извиняться перед экс-супругой и просил ее вернуться обратно к нему, однако женщина отказала.

Отвергнутый уехал, но спустя несколько часов вернулся с ружьем и открыл огонь. В момент стрельбы девочка успела позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Прибывшие правоохранители обнаружили троих взрослых, скончавшихся на месте. Подозреваемый успел скрыться.

Ребенок получил сквозное ранение плеча. Девочку госпитализировали, она находится под контролем органов опеки.

У бывшей супруги стрелка также остался несовершеннолетний сын.

Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Пермскому краю Ирина Незнамова. По ее словам, подозреваемый задержан в своем доме в рабочем поселке Бисер утром следующего дня после массового убийства, 28 июня.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине в виде заключения под стражу.