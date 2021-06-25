Члена банды Басаева приговорили к пожизненному сроку за расстрел десантников

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Рустама Ганиева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Его признали виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих») УК РФ.

Установлено, что Ганиев входил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба. 29 февраля 2000 года он вместе с другими боевиками напал на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт.

Наступление боевиков осуществлялось с трех сторон. По версии следствия, Ганиев занял позицию и расстреливал военнослужащих из автомата Калашникова.

Нападение длилось до утра 1 марта 2000 года. В ходе атаки погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам присвоили звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в бою более 500 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаева ликвидировали 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

Амир ибн аль-Хаттаб — наемник, исламистский террорист и полевой командир родом из Саудовской Аравии.