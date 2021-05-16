Еще одного участника банды Басаева арестовали

Суд арестовал еще одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который в 1999 году принимал участие в нападении на Дагестан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«При содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к вооруженному мятежу и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. По ходатайству следствия Куванаеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в следственном комитете. В ближайшее время Куванаеву предъявят обвинение.

Установлено, что в середине июля 1999 года он добровольно вступил в состав банды и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане в 2004 году и на Дубровке в 2002 году. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.