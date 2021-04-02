Бывшего кондитера осудят за участие в банде Басаева

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего кондитера из Махачкалы Шамиля Умаханова, который участвовал в нападении на один из районов Дагестана в сентябре 1999 года в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Дело направлено в суд. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает «Коммерсант».

По словам собеседника издания, обвинение по части 2 статьи 209 («Участие в банде»), статьи 279 («Участие в вооруженном мятеже»), а также статьи 317 («Посягательство на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов») УК РФ уже утвердили.

По версии следствия, Умаханов в составе бандформирования численностью около 2000 человек напал на Новолакский район Республики Дагестан. Мятежники хотели присоединить эту часть региона к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России). В 2004 году Умаханова посадили в тюрьму сроком на 24 года за бандитизм, а также участие в незаконных вооруженных формированиях.

В 1997 году обвиняемый познакомился с Басаевым, будучи кондитером в Махачкале. Узнав об успехах боевиков в военной кампании, он приехал в Чечню, где вступил в один из отрядов банды.