Члена банды Басаева приговорили к 14 годам колонии

В Ставропольском крае суд приговорил Мавлимберди Акбулатова к 14 годам колонии за ряд преступлений в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Установлено, что Акбулатов вступил в состав банды в июле 1999 года. С 7 по 24 августа 1999 года он вместе с другими боевиками, вооруженными автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на российских военных в Ботлихском районе Дагестана.

Боевика признали виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь военнослужащих »), части 2 статьи 209 («Бандитизм») и статьи 279 («Вооруженный мятеж») УК РФ.