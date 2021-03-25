Задержанный ФСБ член банды Басаева оказался известным писателем

Герман Арбинин, задержанный в Москве за участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева, оказался известным поэтом и писателем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что он занимался творчеством под псевдонимом Шамиль Арбинин. В Союзе писателей Чечни рассказали изданию, что не знали задержанного под его настоящим именем.

В Instagram-аккаунте, предположительно принадлежащем Арбинину, указано, что он член Союза писателей России. На странице, у которой более 100 тысяч подписчиков, опубликованы стихи и видео с выступлений на вечерах поэзии. Согласно одной из публикаций, поэт презентовал свои стихи в Бельгии. «Скоро выйдет новый сборник стихов "Увенчанный Свободой", и надеюсь, что в Москве, в Грозном и в европейских городах смогу презентовать новые стихи. Читать их так не научился», — написал он 16 марта.

За день до этого Арбинин опубликовал стихотворение «Я чеченец»:

Я чеченец.

Что это значит?

Это значит я вопреки,

вопреки и никак иначе

Прохожу по кривой в пути.

Это значит локтями в толпы,

Я толкаюсь, чтоб как-то жить,

Это значит мне чужды вопли,

Даже если хотят убить.

Это значит — я должен миру —

Мне не должен совсем никто,

Даже если пишу о мире,

Обвинят в том, что это зло,

Это значит, что я виновен,

Абсолютно, во всем, всегда,

Обвиняют, что чаще злобен,

Говорят — холоднее льда.

Я чеченец, а это значит,

Мне проложен нелегкий путь,

Вопреки и никак иначе,

Это есть моей жизни суть.

О задержании уроженца Чечни Германа Арбинина сообщалось ранее 25 марта. Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что в ближайшее время ему предъявят обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие планирует добиваться ареста Арбинина.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт произошло 29 февраля 2000 года. Члены вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба осуществили наступление с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова. В ходе боя погибли 84 десантника, выжили только шестеро. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.