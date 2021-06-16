Сотрудники ФСБ и МВД поймали участника банды Басаева

Сотрудники ФСБ и МВД поймали члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Задержанный является уроженцем Чечни Магомедом Алхановым. Следователи намерены предъявить ему обвинение по ряду статей Уголовного кодекса РФ: вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. В суд планируется направить ходатайство об избрании в отношении Алханова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает его роль и конкретные действия во время нападения, проверяется его причастность к другим преступлениям. Работа по розыску других участников банды Басаева продолжается, отметили в СКР.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности у чеченского села Улус-Керт банда под предводительством Басаева и Хаттаба совершила вооруженное нападение на десантников. В боестолкновении с боевиками погибли 84 военнослужащих.