Напавшего с ножом на пассажиров автобуса россиянина задержали

В Азове задержан 51-летний мужчина, который напал с ножом на трех пассажирок автобуса, одна из которых погибла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Мужчина состоит на учете в психдиспансере и наблюдается у психиатра и нарколога. По предварительным данным, у него была наркозависимость, он не мог найти деньги на дозу. Задержанному назначат наркологическую и психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева, против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным следствия, инцидент произошел в автобусе, следовавшем из Азова в село Круглое. Мужчина вскочил с места, достал нож и напал на пассажирок. После этого он выбежал из автобуса и скрылся. На место выехали медики и полиция. 33-летняя женщина погибла на месте, еще две пассажирки 61 и 55 лет госпитализированы.