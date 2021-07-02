Неадекватный мужчина с ножом зарезал россиянина в подъезде многоэтажки

В Москве в подъезде жилого дома неадекватный мужчина с ножом напал на россиянина и зарезал его. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло на Ташкентской улице столицы. Причиной ссоры стал внезапный конфликт. Психически невменяемый мужчина позвонил в дверь к соседу и после этого ударил его ножом. Злоумышленник скрылся, оставив потерпевшего умирать на пороге квартиры.

Полицейские задержали подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

29 июня сообщалось, что в Кемеровской области к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима приговорен убивший отца 39-летний россиянин.