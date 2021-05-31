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Подросток подкараулил мужчину в туалете и напал на него с ножом

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Фото: Globallookpress.com

В японском городе Цуругасима (префектура Сайтама) подросток подкараулил незнакомца у выхода из кабинки туалета и пырнул его ножом. Об этом пишет издание Japan Today.

По словам полиции, 15-летний школьник и 53-летняя жертва не были знакомы. Нападавшего задержали, его подозревают в попытке убийства.

Инцидент произошел днем 29 мая. Подросток подкараулил мужчину в туалете торгового центра Wakaba Walk и вонзил ему в ногу 17-сантиметровый нож. Преступник бросил орудие прямо на пол и убежал: позже его нашли недалеко от туалета.

В полиции рассказали, что школьник сознался в нападении. Несмотря на это, его мотив пока не ясен.

Общее количество преступлений, совершенных подростками в возрасте от 14 до 19 лет в Японии, снижается в последние годы. Один из самых громких случаев нападения подростка произошел еще в 2007 году, когда юноша принес в полицейский участок отрубленную голову женщины и сообщил, что убил свою мать. Тогда в полиции рассказали, что он лечился у психиатра.

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