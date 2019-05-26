Подросток напал с ножом на директора российской школы

В Якутии местный житель ранил ножом директора школы. Об этом в воскресенье, 26 мая, РИА Новости сообщил источник в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, нападение произошло на одной из центральных улиц села Борогонцы, когда директор попытался остановить группу подростков, избивающих человека.

У 33-летнего мужчины произошел конфликт с несовершеннолетними, в ходе которого один из них, 18-летний юноша, нанес ему два ножевых ранения в брюшную полость. Пострадавший был госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Позже молодого человека задержали, он дал признательные показания. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия (...)») УК РФ. Он определен в изолятор временного содержания.

13 мая сообщалось, что в Казани подросток пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом, а затем взял в заложники собственный класс и учителя. Позже его задержали, в результате инцидента пострадавших не было.

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