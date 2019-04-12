Усыновленного в России подростка заподозрили в убийстве приемной матери

Гражданская гвардия Испании задержала 16-летнего подростка, усыновленного в России, по подозрению в убийстве приемной матери Элизы Поло. Об этом сообщает ABC.

В момент совершения предполагаемого преступления ребенку было 14 лет. В ведомстве не стали раскрывать информацию, было ли у задержанного российское гражданство.

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Убийство расследовалось на протяжении двух лет. В 2017 году тело женщины нашли в ее доме. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако после проведения судмедэкспертизы специалисты установили, что 51-летняя Поло умерла от удушья.

Женщина работала администратором в гостинице, а ее муж был управляющим барами.

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