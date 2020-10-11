Российский подросток с мачете ранил мать и напал на медиков

В Санкт-Петербурге задержан подросток, который, вооружившись мачете, ранил свою мать, после чего попытался зарубить медиков. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ночью 11 октября в одной из квартир на Искровском проспекте подросток напал на свою мать и при помощи мачете нанес ей удар в шею, а также частично скальпировал потерпевшую. После случившегося на место прибыла бригада скорой помощи, которых подросток также атаковал. Медикам удалось отбиться от агрессивного парня, которого вскоре задержала полиция. Женщина была доставлена в больницу, врачи борются за ее жизнь.

По информации портала 78.ru, подозреваемому 15 лет, он учится в 9-м классе в одной из школ Санкт-Петербурга. Холодное оружие было изъято на месте преступления, подозреваемый находится в изоляторе. Оперативники и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

25 августа сообщалось, что в Москве 18-летний сын зарезал мать и пытался покончить с собой.