В Москве 18-летний сын зарезал мать и пытался покончить с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, убийство произошло в ночь на 25 августа. В полицию позвонила женщина, проживающая в квартире на первом этаже, и сообщила о лежащем на земле соседе Дамире с 12-го этажа. Молодого человека госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Прибывшие к месту происшествия полицейские пришли в его квартиру и нашли в кресле на кухне тело 39-летней хозяйки Альбины с раной на шее. Рядом валялся нож.

По словам соседей, между матерью и сыном были плохие отношения. Молодой человек обвинял Альбину в том, что она недостаточно обеспечивает его в финансовом плане, постоянно хамил ей. Накануне убийства в их квартире случился очередной скандал, соседи слышали крики и ругань. А затем Дамир стучался в дверь к одной их жительниц подъезда и просил разрешить позвонить. Он был возбужден, вел себя неадекватно и повторял, что кого-то убил. Женщина испугалась и не стала открывать ему дверь.

Дамир рос замкнутым, нелюдимым ребенком и немного отставал в развитии. Он стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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