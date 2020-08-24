Россиянин забил бросившего на пол бутылочку младенца

Житель Нижнего Тагила до смерти избил 11-месячного младенца, который отказался пить из бутылочки и бросил ее на пол. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

36-летний мужчина кормил сына, и в процессе тот выкинул бутылочку с едой на пол. Тогда отец разозлился и пять раз ударил его руками по голове. Мальчик упал со стульчика для кормления, ударился головой, захрипел и умер. Экспертиза установила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, разрыв внутренних органов и кровоизлияние в мозг.

Тело сына на диване нашла его мать. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Отца арестовали, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). Известно, что у него и жены есть еще сын и дочь.

Ранее сообщалось, что жительница Томской области родила ребенка с патологией и заморила его голодом. Она недолго ухаживала за младенцем, но постепенно перестала его кормить, давать еду и воду, и не пускала к нему патронажную медсестру, ссылаясь на сон ребенка. Женщина планировала объяснить смерть ребенка его врожденным заболеванием. Ее признали виновной в преступлении по статьям 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 105 УК РФ («Убийство малолетнего с особой жестокостью») и приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Приговор пока не вступил в силу.