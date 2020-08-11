В России наказали заморившую голодом младенца с патологией многодетную мать

В Томской области наказали многодетную местную жительницу, родившую седьмого ребенка, у которого выявили патологию. Она решила избавиться от младенца, заморив его голодом. Об этом сообщается на сайте Томского областного суда.

Женщина родила в мае 2018 года, еще до этого у нее забрали права на двоих старших сыновей. В период беременности у плода выявили физические отклонения. Сразу после родов мать недолго ухаживала за ребенком, но постепенно стала реже кормить его, а затем и вовсе лишила еды и воды. При этом она не давала патронажной медсестре следить за состоянием ребенка, ссылаясь на то, что он спит. От истощения младенец почти не плакал и умер в декабре того же года.

В суде мать заявила, что планировала объяснить смерть ребенка его врожденным заболеванием. Ее признали виновной в преступлении по статьям 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 105 УК РФ («Убийство малолетнего с особой жестокостью») и приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Приговор пока не вступил в силу.

7 августа сообщалось, что в отношении жителей Приморья возбуждено уголовное дело после гибели их восьмимесячного ребенка из-за ожогов. На младенца опрокинулся кипяток, однако родители больше суток не обращались за медицинской помощью и ребенок умер. В семье есть еще один ребенок, решается вопрос о его изъятии.