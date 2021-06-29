Россиянин убил своего отца из-за обвинений в безделье

В Кемеровской области к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима приговорен убивший своего отца 39-летний россиянин. Об этом во вторник, 29 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Надежда Ананьева.

Как установил суд, в ноябре 2020 года во время совместного застолья отец обвинил осужденного в безделье — тот нигде не работал, злоупотреблял спиртным и питался за его счет. Осужденный затаил обиду и, дождавшись когда пенсионер уснет, нанес ему удар ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным, и мужчина скончался на месте.

Позднее преступник позвонил сестре и рассказал о случившемся. По ее словам, она сначала не поверила брату — ранее он в шутку уже сообщал о подобном, однако в этот раз она решила проверить услышанное. Увидев тело погибшего, женщина вызвала полицейских. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК России. Осужденный вину признал и активно сотрудничал со следствием.

18 декабря 2020 года сообщалось, что в городе Лангепас задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в убийстве матери. Он зарезал женщину за то, что она напомнила ему о совершенном им в 2008 году убийстве отца.