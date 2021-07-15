Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса на юге России

В Ростовской области мужчина напал с ножом на трех пассажирок автобуса

В Ростовской области мужчина напал с ножом на трех пассажирок автобуса. Об этом сообщает Rostov.ru.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту Азов — Круглое. Мужчина вскочил с места, достал нож и напал на пассажирок. После этого он выбежал из автобуса и скрылся. На место выехали медики и полиция. Пострадавших госпитализировали.

По сообщению источника издания, женщин прооперировали, однако одна из них скончалась от полученных травм.

Информация о задержании подозреваемого пока не поступала.