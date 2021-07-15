Россияне разгромили аэроклуб и разбили топором аэротрубу

В Новосибирске девять неизвестных напали с топорами на аэроклуб и разбили аэротрубу

Baza

В Новосибирске неизвестные разгромили аэроклуб и разбили аэротрубу, видео с камер наблюдения появилось в Telegram-канале Baza. Девять мужчин с закрытыми лицами 14 июля напали на спортивно-развлекательный комплекс, расположенный на улице Спартака.

На кадрах видно, как молодые люди идут по территории аэроклуба и заходят в помещение, где установлена аэротруба Free Fly. По данным издания, удары нападавшие наносили топорами. В результате были повреждены установка, пульт, разбиты стекла, оргтехника и мебель.

Как пишет местное издание «НДН.Инфо», неизвестные также избили сотрудников аэроклуба. У одного из них впоследствии диагностировали легкие телесные повреждения. Разгромив аэроклуб, преступники скрылись. О случившемся полиции рассказали сами сотрудники.

Как уточнил руководитель комплекса Николай Чичканов, в мае к нему наведывались неизвестные люди, которые просили закрыть аэротрубу. Они заявляли, что парашютным бизнесом без них заниматься в регионе нельзя. Полиция устанавливает размер ущерба. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.