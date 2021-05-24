Россияне избили трансгендера, разгромили ЛГБТ-кафе и попали на видео

В Омске неизвестные разгромили кафе, где собираются представители ЛГБТ-сообщества, избили трансгендера и попали на видео. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на региональное управление МВД.

«В отделе полиции №1 Омска по факту причинения телесных повреждений зарегистрировано обращение гражданки 2001 года рождения. Также полицейские проверяют факт повреждения имущества, принадлежащего кафе», — рассказал представитель МВД.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, публикует «Вести.ру». На них видно, что возле здания останавливается белый автомобиль, из которого выходит человек в черном и бьет ногами и руками людей, которые сидели к нему спиной. После нескольких ударов одна из жертв падает.

«Неизвестный напал со спины на двух людей на улице. В результате один из них (трансгендер) получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Впоследствии машина уехала и вернулась с подкреплением. Шесть человек выломали входную дверь кафе и разбили наружные камеры наблюдения», — рассказал активист Николай Родькин, передает РИА Новости.

Прошлым летом в Ярославле толпа десантников напала на ЛГБТ-активиста. Ярослав Сироткин встал на одной из центральных улиц города с плакатом «Геи тоже служат в ВДВ».