Более 30 военных в Туркмении погибли в крупном ДТП с колонной КамАЗов

Более 30 солдат и офицеров в Туркмении погибли в крупном ДТП вблизи границы с Афганистаном после того, как возвращались с церемонии жертвоприношения по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает «Радио Азалтык» (подразделение издания «Радио Свобода», включенного в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

По сведениям инсайдеров, ЧП произошло еще 18 июля, однако власти страны не стали обнародовать эту информацию в официальных СМИ. Командование Бекревинского гарнизона распорядилось собрать военнослужащих на мусульманский обряд в мемориальном комплексе «Народная память». На обратном пути один из десяти КамАЗов в военной колонне потерял управление, врезался в другой, перевернулся и вылетел с трассы.

«Повсюду валялись тела и обломки КамАЗа. Из других машин выбежали другие военнослужащие, но было видно, что все были в шоке. Военные начальники начали приказывать оцепить место происшествия. Там повсюду была кровь», — рассказал изданию один из очевидцев событий.

Отмечается, что точное число погибших и пострадавших неизвестно до сих пор ни журналистам, ни родственникам погибших. При этом часть тел военных уже отдали семьям в закрытых гробах — они были обезображены. Сведений о проведении расследования инцидента или привлечении к ответственности руководства гарнизона пока не поступало.

Ранее стало известно, что власти Туркмении приступили к переучету военнослужащих, находящихся в запасе — так называемых резервистов. Всех мужчин от 18 до 50 лет проверили на предмет годности к воинской службе. По неподтвержденным данным, это связано с обострением ситуации на границе с Афганистаном.