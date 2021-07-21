Россияне отправились на экскурсию в Турцию и попали в смертельное ДТП

Два россиянина, отправившиеся на экскурсию на джипах, пострадали в результате ДТП на юге Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

Отмечается, что авария произошла сегодня, 21 июля, около 14:00 по местному времени в горном районе Акчаты. По предварительной информации, водитель туристического джипа, перевозившего группу местных жителей и иностранных путешественников, не справился с управлением — транспортное средство сорвалось в обрыв.

В результате аварии погиб один иностранный турист, еще девять человек пострадали, в том числе два россиянина. В генконсульстве уточнили, что туристы были доставлены в больницу Аланьи, их здоровью ничего не угрожает.

Сообщается, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства продажи тура и наличие необходимых документов на проведение экскурсии у ее организатора.

Ранее в июле российская туристка отправилась отдыхать на популярный турецкий курорт и погибла во время прогулки, попав в ДТП. Авария произошла в районе Махмутлар в Аланье. 40-летняя россиянка, чья личность в настоящее время устанавливается, переходила дорогу по пешеходному переходу и была сбита 21-летним мотоциклистом.

