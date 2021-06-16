Российские туристы попали в ДТП в Абхазии

Автомобиль с российскими туристами попал в ДТП в абхазском курортном городе Гагра. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Уточняется, что авария произошла вечером во вторник, 15 июня. По предварительным данным, машина марки Kia Rio улетела в овраг на выезде из гагрского тоннеля. По информации источника, транспортным средством управляла россиянка, в машине находились шесть пассажиров.

Также известно, что после ДТП врачи осмотрели и доставили в местную больницу двух туристов, остальные от госпитализации отказались.

Ранее в июне экскурсионный автобус в результате ДТП перевернулся недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области. В нем находились 45 туристов, десять из которых пострадали.