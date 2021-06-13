Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

В результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области пострадали десять россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

13 июня экскурсионный автобус в результате ДТП перевернулся недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области. По предварительной информации, в транспорте находились 45 туристов, десять из них пострадали.

Отмечается, что на месте происшествия прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи, также работают сотрудники МЧС.

Ранее в июне в Египте микроавтобус с российскими туристами попал в смертельное ДТП на трассе между Каиром и Хургадой. По предварительной информации, микроавтобус с десятью путешественниками из России, в том числе тремя детьми, столкнулся с легковым автомобилем в районе Айн-Сохны (около 100 километров от Каира). В машине находились четверо египтян, включая водителя, который получил тяжелые травмы.