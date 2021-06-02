Россияне попали в смертельное ДТП в Египте

В Египте микроавтобус с российскими туристами попал в смертельное ДТП на трассе между Каиром и Хургадой, погибла одна женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в местной полиции.

По предварительной информации, микроавтобус с десятью туристами из России, в том числе тремя детьми, столкнулся с легковым автомобилем в районе Айн-Сохны (около 100 километров от Каира). В машине находились четверо египтян, включая водителя, который получил тяжелые травмы.

Двое из российских туристов от медицинской помощи отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести, их отправили на обследование в больницу Суэца.

Ранее сообщалось, что российская туристка пропала без вести в городе Ларнака на острове Кипр. Местонахождение 56-летней Екатерины Романовой неизвестно с 29 мая — женщина находилась на популярном европейском курорте в отпуске и в этот день должна была вернуться на родину.