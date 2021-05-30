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В Индонезии загорелся паром с 200 пассажирами

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Фото: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto / REUTERS

У берегов Индонезии на пассажирском пароме произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости

На борту находились около 200 человек. Все они были успешно эвакуированы и доставлены на ближайший остров, пострадавших нет. При этом в какой-то момент на горящем судне началась паника.

По данным российского посольства, соотечественников в тот момент на пароме не было.

В марте 2017 года в Индонезии затонул пассажирский паром, направлявшийся с острова Бали к острову Ява с 71 человеком на борту, тогда всех пассажиров удалось спасти. За несколько месяцев до этого у острова Сулавеси в центральной части страны затонуло судно, на борту которого находились 116 человек, в том числе 13 членов экипажа. Как передавала Australian Broadcasting Corporation (ABC), спасатели извлекли из воды тела 63 погибших.

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