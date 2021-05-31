Российский самолет экстренно сел в Москве из-за запаха в салоне

Летевший из Сочи российский пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за запаха горелой проводки в салоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир воздушного судна уведомил об инциденте наземные службы, которые встречали борт на земле. Уточняется, что запах гари почувствовали во время снижения. По данным экстренных служб, посадка Airbus A-321 прошла в штатном режиме. Причины случившегося выясняются.

Ранее 31 мая еще одно воздушное судно было вынуждено прервать полет из-за неисправности. Пилоты получили оповещение от системы о столкновении во время разгона в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.