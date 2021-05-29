В Шереметьево «заминировали» направлявшийся в Симферополь самолет

В московский аэропорт Шереметьево поступила информация о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, направлявшегося в Симферополь. Об этом сообщает РИА Новости.

Boeing 777 авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 20.00. На проверку лайнера была направлена кинологическая служба.

Сейчас проверка уже завершена и самолет готовится к вылету.

В апреле россиянин в шутку заявил о минировании самолета после того как неожиданно лишился командировки. Пассажир рейса Самара — Москва должен был отправиться в столицу по работе, однако непосредственно перед вылетом ему позвонил начальник и сообщил, что планы поменялись. Осознав, что рабочая поездка не состоится, 18-летний юноша решил быстро покинуть самолет и в шутку сказал одному из пассажиров, что воздушное судно заминировано. Это вызвало панику как среди вылетающих, так и среди бортпроводников.