Россиянку задержали в аэропорту после шутки о бомбе в багаже

Пассажирка рейса, следующего из московского аэропорта Шереметьево в Оренбург, была задержана сотрудниками полиции после того, как пошутила о бомбе. Об этом сообщает ТАСС.

Оказалось, что 44-летняя россиянка во время регистрации на рейс заявила, что в ее багаже находится взрывное устройство. Потом она объяснила, что неудачно пошутила.

В итоге представители правоохранительных органов задержали пассажирку. Они начали доследственную проверку, в вещах женщины бомбы не оказалось. Понесет ли она наказание, пока неизвестно.

В августе 2020 года эксперты назвали простые способы, позволяющие избежать неприятностей в аэропорту, и посоветовали не шутить с работниками о бомбе, наркотиках и других запрещенных вещах в багаже. В таком случае сотрудники обязаны вызвать охрану и провести тщательный осмотр вещей, что может привести к опозданию на рейс.