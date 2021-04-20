Россиянин неожиданно лишился командировки и заявил о минировании самолета

Россиянин в шутку заявил о минировании самолета после того, как неожиданно лишился командировки. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Пассажир рейса Самара — Москва должен был отправиться в столицу по работе, однако непосредственно перед вылетом ему позвонил начальник и сообщил, что планы поменялись.

Осознав, что рабочая поездка не состоится, 18-летний юноша решил быстро покинуть самолет и в шутку сказал одному из пассажиров, что воздушное судно заминировано. Это вызвало панику как среди вылетающих, так и среди бортпроводников.

В итоге всех людей эвакуировали, а воздушное судно вместе с багажом и ручной кладью осмотрели специалисты, так и не обнаружив бомбу. Лайнер вылетел в Москву с полуторачасовой задержкой.

В январе работающий в аэропорту Шереметьево слесарь также неудачно пошутил и впоследствии был задержан. По данным источника правоохранительных органов, во время прохода через КПП мужчина упомянул об имеющемся при себе взрывном устройстве.