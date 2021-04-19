Летевший из Франции в Японию Boeing сел в России из-за инсульта у командира

Летевший из Франции в Японию Boeing 777-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways сел в России из-за инсульта у командира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

У командира самолета, выполнявшего рейс Париж-Токио, произошел инсульт, поэтому пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска.

«В 09:53 (05:53 по Москве) грузовой "Боинг 777-800" японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», — пояснил собеседник.

Вылет запланирован через 18 часов. В прокуратуре уточнили, что в грузовом самолете летели только члены экипажа.

Ранее в апреле летевший из Токио во Франкфурт самолет экстренно сел в Сибири. Над Норильском у пассажирского Boeing 787-9 отказал левый двигатель. Самолет пришлось сажать в международном аэропорту Емельяново в Красноярске. На борту находились 69 пассажиров и девять членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

1 апреля два самолета столкнулись в аэропорту Сургута, столкновение попало на видео.