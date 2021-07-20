Россиянка отправилась отдыхать в Турцию и погибла во время прогулки

Российская туристка отправилась отдыхать на популярный турецкий курорт и погибла во время прогулки, попав в ДТП. Об этом сообщает Sabah.

Авария произошла 17 июля в 22:00 по местному времени в районе Махмутлар в Анталье. 40-летняя россиянка, чья личность в настоящее время устанавливается, переходила дорогу по пешеходному переходу и была сбита 21-летним мотоциклистом.

Сообщается, что женщину протащило за транспортным средством еще несколько метров и отбросило на проезжую часть. Приехавшая на место происшествия медицинская бригада констатировала смерть россиянки. Водитель мотоцикла остался жив — после падения на асфальт он получил легкие ранения и был доставлен в больницу.

Для установления личности россиянки сотрудники жандармерии взяли у нее отпечатки пальцев. Житель Турции после прохождения лечения будет задержан правоохранительными органами.

Ранее в июне российская туристка отправилась отдыхать в Абхазию и погибла в результате ДТП. ЧП произошло на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. Автомобиль, которым управляла путешественница из Санкт-Петербурга, ночью врезался в дерево.

