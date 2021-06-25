Россиянка отправилась на отдых в Абхазию и погибла

Российская туристка отправилась отдыхать в Абхазию и погибла в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу МЧС.

ЧП произошло на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. Автомобиль, которым управляла путешественница из Санкт-Петербурга, ночью врезался в дерево.

Как пояснили в МЧС, к приезду спасателей один из пассажиров был доставлен на автомобиле в районную больницу. Сидевшую за рулем россиянку извлекли из поврежденной машины и передали бригаде скорой помощи, однако спасти туристку не удалось.

Ранее 25 июня водолазы МЧС Абхазии обнаружили тело утонувшего российского туриста на побережье в Гагре. Отмечается, что его нашли в районе пансионата «Энергетик» в 9:20, после чего сотрудники службы передали тело родственникам, которые его опознали.