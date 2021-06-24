Россиянин арендовал машину ради поездки по Абхазии и разочаровался

Россиянин, арендовавший в Сочи машину ради поездки в Абхазию, рассказал о подводных камнях. Своим разочарованием мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Турист взял напрокат автомобиль 2012 года, и проблемы с автомобилем начались на следующий день после пересечения границы с Абхазией — утром машина не заводилась. Открыв капот, мужчина выяснил, что установленному там аккумулятору шесть лет.

По словам туриста, неполадки с аккумулятором доставляли ему массу неудобств — приходилось ехать с дневными ходовыми огнями и оставлять машину с работающим двигателем, чтобы она внезапно не заглохла.

В один из дней поездки путешественник решил оставить автомобиль у гостиницы и по возможности «прикурить» у соседей, однако это не помогло.

«Машина стояла до конца отпуска во дворе, с чеком и севшим аккумулятором, что меня неимоверно бесило», — вспоминает блогер.

При этом путешественник рассказал, что нареканий к сервису по бронированию машин у него не возникло. Сотрудники были вежливы, оперативно выходили на связь, принесли извинения за неудобства и вернули полную сумму залога.

Ранее в апреле съездивший в Абхазию россиянин раскрыл схемы местных гаишников для обмана туристов. Так, большинство водителей попадаются на различиях в ПДД между двумя странами, так как в Абхазии правила для водителей строже. Местные сотрудники ДПС также пользуются «белыми пятнами» в абхазских законах, что позволяет им забирать права у водителя даже за незначительное нарушение.