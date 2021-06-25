В Абхазии обнаружили тело утонувшего россиянина

Водолазы МЧС Абхазии обнаружили тело утонувшего российского туриста на побережье в Гагре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спасатели уточнили данные погибшего — это 48-летний житель Челябинска Михаил Нестеров.

Отмечается, что его нашли в районе пансионата «Энергетик» в 9:20, после чего сотрудники службы передали тело родственникам, которые его опознали.

Ранее 17 июня стало известно, что в Абхазии утонул турист из России. В ведомстве добавили, что процесс поиска был сложным из-за практически нулевой видимости и сильного шторма.