Толпы отдыхающих на пляжах Сочи попали на видео и вызвали возмущение в сети

Российские туристы заполонило пляжи популярного курортного города Сочи и вызвали возмущение в сети. Видео произошедшего опубликовано в Instagram-аккаунте Live.Sochi.

На ролик, снятый 23 июня одним из очевидцев, попали толпы отдыхающих на Черноморском побережье — некоторые путешественники разместились на песке стоя или лежа, в то время как другие находится в море практически вплотную.

Ролик вызвал удивление пользователей сети. «Заразу сеять приехали, наверно? А где дистанция?», «Ужас! Никому не страшно в этом месиве "отдыхать"?», «И это называется отдых?», — возмущались они.

Ранее в июне толпы туристов на черноморском побережье в Джемете попали на видео и вызвали удивление россиян в сети. «Такого вы и в страшном сне предвидеть не могли», — комментирует обстановку на пляже автор видео.