Автобус с туристами из Крыма попал в ДТП

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ДТП попали автобус с туристами из Крыма и грузовик, пострадали два человека. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщает издание, по данным ГИБДД Ростовской области, авария произошла около четырех часов утра 30 июня в Аксакайском районе. Водитель автобуса с путешественниками, направляющегося из Крыма в Тольятти, не справился с управлением и врезался в грузовик, идущий по встречной полосе.

В результате столкновения пострадало два человека — водитель автобуса и экскурсовод. Остальных пассажиров довезли и разместили в гостинице на 1024-м километре трассы М-4 «Дон». По факту аварии проводится проверка.

Ранее в июне российские туристы попали в ДТП в Абхазии. По предварительным данным, машина марки Kia Rio улетела в овраг на выезде из гагрского тоннеля. По информации источника, транспортным средством управляла россиянка, в машине находились шесть пассажиров.