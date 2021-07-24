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Появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани

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В настоящее время спасатели работают на месте ДТП с туристическим автобусом на Кубани, где погибли два человека. Видео появилось в Telegram-канале МЧС России.

На кадрах видно, как спасатели выносят с места происшествия одного из пострадавших на специальных носилках. При этом в кадре также появляется перевернувшийся автобус — он лежит на левом боку, в салоне выбиты стекла.

Рядом с упавшей машиной сидят пассажиры, получившие травмы, но не нуждающиеся в экстренном медицинском вмешательстве. Они ждут помощи спасателей.

ДТП с автобусом произошло утром 24 июля. Частный туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет в районе поселка Мезмай Апшеронского района. По официальным данным, в результате аварии два человека погибли.

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