Погибшими в ДТП в Ульяновской области оказались граждане Киргизии

14 граждан Киргизии погибли в ДТП в Ульяновской области

Названа вероятная причина ДТП с 15 погибшими в Ульяновской области

Начало событий в новости Названа вероятная причина ДТП с 15 погибшими в Ульяновской области

14 граждан Киргизии, находившихся в микроавтобусе, погибли в результате столкновения автомобиля с двумя грузовиками в Ульяновской области. Об этом сообщили «Ленте.ру» в МИД республики.

Трое пострадавших граждан Киргизии госпитализированы. Сотрудники посольства выехали на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи. Для родственников погибших и пострадавших открыта «горячая линия».

Прокуратура Ульяновской области взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП. На месте происшествия работают исполняющий обязанности прокурора региона и его заместитель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, на трассе «М-5 Урал» водитель автомобиля марки ДАФ, зарегистрированного в Саратовской области, врезался в стоящий впереди микроавтобус Mercedes с гражданами Киргизии. В результате столкновения погибли 16 человек.

Прокуратура инициировала проверку безопасности дорожного движения на участке 807-го километра трассы «М-5 Урал», где произошла авария.

Ранее 21 августа сообщалось, что ДТП могло произойти вследствие плохого самочувствия водителя грузовика.