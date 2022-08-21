Названа вероятная причина ДТП с 15 погибшими в Ульяновской области

К аварии с погибшими под Ульяновском могло привести плохое самочувствие водителя грузовика

К аварии с 15 погибшими в Ульяновской области могло привести плохое самочувствие водителя одного из грузовиков. Вероятную причину ДТП сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там уточнили, что водитель погиб. Источник агентства подчеркнул, что точные причины аварии устанавливаются.

Кроме того, региональное МВД опубликовало предварительное описание аварии — водитель большегруза заблаговременно не затормозил и врезался в стоящий микроавтобус, который ждал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками.

Ранее сообщалось, что четверо пострадавших в аварии — трое мужчин и женщина — находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла 21 августа около 14:00 по местному времени на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе. В микроавтобусе, вероятно, находились граждане Казахстана.