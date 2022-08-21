Возросло число погибших в ДТП в Ульяновской области

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области возросло до 15 человек

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области возросло до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, губернатор региона Алексей Русских заявил в Telegram, что четверо пострадавших в аварии — трое мужчин и женщина — находятся в тяжелом состоянии. «Врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырех выживших в страшном ДТП. Троих из них готовим к переводу в областной специализированный травмоцентр в Ульяновске», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями. Авария произошла днем 21 августа.