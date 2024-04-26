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14:56, 26 апреля 2024Наука и техника

Создан работающий на воде и соли компьютер-мозг

PNAS: создан работающий на воде и соли искусственный синапс

Изображение: Utrecht University / PNAS

Физикам-теоретикам Утрехтского университета (Нидерланды) удалось создать искусственный синапс, который работает с помощью воды и соли, и является доказательством того, что компьютер, способный использовать ту же среду, что и мозг, может обрабатывать сложную информацию. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В настоящее время ученые пытаются создать энергоэффективные компьютеры, имеющие архитектуру, схожую с биологическим мозгом. Однако центральная нервная система использует в качестве среды воду и растворенные ионы, тогда как большинство нейроморфных чипов изготовлены с использованием твердых материалов.

В новой работе ученые впервые продемонстрировали ионтронную систему, которая продемонстрировала способность обрабатывать сложную информацию. Она содержит миниатюрное устройство размером 150 на 200 микрометров, которое имитирует поведение синапса.

Устройство названо ионтронным мемристором и представляет собой микроканал конической формы, заполненный водным солевым раствором. При получении электрических импульсов ионы внутри жидкости мигрируют через канал, что приводит к изменению концентрации ионов. В зависимости от интенсивности и продолжительности импульса изменяется проводимость канала, то есть устройство запоминает входящий сигнал.

Авторы отмечают, что ионтронные нейроморфные вычисления, хотя и переживают быстрый рост, все еще находятся в зачаточном состоянии. Предполагаемый результат — компьютерная система, значительно превосходящая по эффективности и энергопотреблению современные технологии.

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      Александр Еникеев
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