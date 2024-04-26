Подорвавший бывшего сотрудника СБУ в Москве обжаловал свой арест

Поступила жалоба на арест Головченко, подорвавшего авто экс-офицера СБУ в Москве

Владимир Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве, обжаловал свой арест. Об этом стало известно ТАСС.

«В районный суд поступила апелляционная жалоба на арест Головченко», — передает слова собеседницы агентство.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко до 12 июня. Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий экс-офицеру СБУ Василию Прозорову, был взорван 12 апреля на Коровинском шоссе. Головченко заложил под днище машины самодельное взрывное устройство, которое сработало при включении зажигания.

