Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 26 апреля 2024Силовые структуры

Подорвавший бывшего сотрудника СБУ в Москве обжаловал свой арест

Поступила жалоба на арест Головченко, подорвавшего авто экс-офицера СБУ в Москве
Владимир Головченко

Владимир Головченко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Владимир Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве, обжаловал свой арест. Об этом стало известно ТАСС.

«В районный суд поступила апелляционная жалоба на арест Головченко», — передает слова собеседницы агентство.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко до 12 июня. Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий экс-офицеру СБУ Василию Прозорову, был взорван 12 апреля на Коровинском шоссе. Головченко заложил под днище машины самодельное взрывное устройство, которое сработало при включении зажигания.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокусе». Что о нем известно?

      Министр обороны Ирана заявил о новом уровне отношений с Россией

      Россия вернула тела 36 бойцов СВО

      Сын Стерлигова отреагировал на лишение отцом наследства из-за ереси

      Названа цена глобального перехода на зеленую энергию

      Набиуллина намекнула на возможный рост ключевой ставки

      Пилоту вынесли приговор после крушения самолета в российском регионе

      Семье спасавшего из «Крокуса» людей школьника позвонили из АП

      В Белоруссии описали варианты внутреннего вооруженного конфликта

      Власти России допустили обмен с иностранцами в формате «актив на актив»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше