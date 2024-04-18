Силовые структуры
Подорвавший бывшего сотрудника СБУ в Москве заключен под стражу
Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
Начало событий в новости Подорвавший в Москве машину бывшего сотрудника СБУ сознался
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 12 июня Владимира Головченко, обвиняемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС.
40-летний мужчина полностью признал вину в совершении преступления. У него гражданство России и Киргизии, а также украинский вид на жительство — там живет его супруга. По данным следствия, после подрыва машины Прозорова Головченко скрылся в Киргизии. Он был задержан в результате совместной операции спецслужб Киргизии и России.
ФСБ сообщила о задержании подрывника 16 апреля. По предварительным данным, он действовал по заданию Киева, а в подготовке покушения участвовали три человека.